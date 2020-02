Maasmechelen - Dieven pleegden een inbraak in een werfcontainer aan de Rijksweg in Maasmechelen. Dat werd zondag vastgesteld. De buit is nog niet bekend. Bij het bedrijf in de Slakweidestraat in Maasmechelen ontdekten ze maandagmorgen dat ze inbrekers over de vloer hadden gekregen. Het is niet bekend of ze iets konden buitmaken.