Beringen / Ham - De politie betrapte tijdens controles vier chauffeurs die onder invloed van drugs reden. Twee andere bestuurders werden aan de kant gezet omdat ze niet over een geldig rijbewijs beschikten. De verkeerscontroles vonden plaats op de Beverlosesteenweg en Diestersesteenweg in Beringen en de Heidestraat in Ham. Er werden ook snelheidscontroles uitgevoerd. Er werden onder meer snelheden tot 140 km/uur geregistreerd in een zone 70. In totaal werden 123 op 2.640 automobilisten geflitst.