Hasselt - Onbekenden verschaften zich donderdagochtend toegang tot een werf in de Slachthuiskaai. Ze gingen met een stelling aan de haal. Onbekenden drongen woensdag overdag een huis binnen via een raam. Dat gebeurde op de Andreas Vesaliuslaan. Op het eerste gezicht lijkt er geen buit te zijn. Een tweede inbraak in dezelfde straat mislukte.