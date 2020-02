Gingelom - Dieven pleegden woensdag een inbraak in een tuinhuis in de Hasseltbroekstraat in Gingelom. Ze stalen werkmateriaal. Ook in de Pater Gillardstraat werd ingebroken. Hier viseerden de daders een schuur en gaat het om een gelijkaardige buit. De vaststellingen gebeurden donderdag. Tot slot was er nog een inbraak in een gebouw in de Kriekelstraat. De melding dateert van donderdag 2.10 uur. De daders stalen alcohol.