Heusden-Zolder - De politie van Heusden-Zolder organiseerde dinsdag een verkeerscontrole met het flitsvoertuig. Ze hadden zich daarbij op vijf plaatsen gepositioneerd. Woensdag volgde een nieuwe actie, op twee locaties. In totaal werden 1.489 voertuigen gecontroleerd en 246 van hen reden te snel en krijgen een boete in de bus. Een bestuurder komt in aanmerking voor het kwijtspelen van zijn rijbewijs. Hij reed tussen 97 en 100 km/uur in een zone 50.