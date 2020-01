Waalse militair speelt rijbewijzen kwijt na positieve alcoholtest

Beringen - De politie Beringen-Ham-Tessenderlo voerde tussen vrijdag en zondag heel wat alcoholcontroles in de zone uit. Acht bestuurders legden een positieve alcoholtest af. Een van hen was een militair uit Charleroi die met een militair voertuig over de Stationsstraat in ham reed en door de mensen van de militaire politie werd staande gehouden. De burgerpolitie verleende vervolgens bijstand en trok zijn rijbewijs in. De man speelde ook zijn militair rijbewijs kwijt. Een andere dronken bestuurder kwam op de Kasteletsingel in Beringen in aanrijding met een rotonde. Het was een buitenlander die onmiddellijk 1.260 euro moest ophoesten. Zijn zwaar beschadigde wagen werd getakeld.