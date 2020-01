Inbraken in voetbalkantines

Lommel - Bij de politie van Lommel werd vrijdag om 15.45 uur een inbraak in een voetbalkantine op de Weerstandslaan gemeld. Volgens de eerste berichten raakten de daders via een raam binnen en stalen ze 57 chocoladerepen. In de Vaartstraat gebeurde iets gelijkaardigs. Daar is dezelfde dag eveneens in een voetbalkantine ingebroken. Dat moet via de schuifdeur gebeurd zijn en de kasten bleken open te staan. Ook op Konijnenpijp werd vrijdag door een bewoner een inbraak vastgesteld. De buit is niet bekend. De inbraak moet tussen woensdag en vrijdag gebeurd zijn.