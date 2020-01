Diepenbeek - Inbrekers sloegen drie keer toe in Diepenbeek. Alle drie de feiten zijn vrijdagavond vastgesteld. De daders pleegden twee inbraken in de Noordenstraat en eentje in de Alfons Jeurissenstraat. Ze raakten telkens via het raam binnen, maar het is niet duidelijk of ze ook iets hebben gestolen.