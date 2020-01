Hasselt / Diepenbeek - Politie LRH controleerde donderdag in totaal 575 voertuigen op de Kuringersteenweg en ter hoogte van de Research Campus in Hasselt en de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Vijf bestuurders hadden te veel gedronken en drie anderen ware onder invloed van verdovende middelen. Hun rijbewijzen werden tijdelijk ingetrokken.