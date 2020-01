Maaseik - Een getuige zag maandag om 16 uur een man een fiets stelen in de Boomgaardstraat in Maaseik. Het ging om een 36-jarige man die vorige week ook al enkele tentpalen van de schaatsbaan op de Markt stal. De man werd verhoord en bekende de feiten. Het onderzoekt loopt. Mogelijk komt hij in aanmerking voor nog andere zaken.