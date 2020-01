Hoeselt / Bilzen - de politie controleerde in de nacht van maandag op dinsdag meerdere voertuigen. Ze betrapten daarbij twee bestuurders op rijden onder invloed van drugs en een iemand die alcohol gebruikt had. Dat gebeurde bij controles op de Bilzersteenweg in Hoeselt, de oprit van de E313 en de Tongersestraat in Bilzen.