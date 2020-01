Boete omdat ruiten niet ijsvrij zijn

Hoeselt - De politie voerde in de nacht van zondag op maandag controles uit in de zone. In Hoeselt op de Bilzersteenweg haalden ze iemand naar de kant omdat de bestuurder zijn voertuig niet ijsvrij had gemaakt. De automobilist trok de aandacht omdat hij zijn bocht zo ruim nam en daardoor op de tegenliggende rijvakken reed. De boet is 116 euro. Op de oprit van de E313 in de richting van Luik lieten ze iemand stoppen die vlot reed. Hij vervoerde vijf personen terwijl de wagen uitgerust is voor slechts vier mensen. Onder de vijf mensen zaten drie kinderen die niet in een geschikt kinderbeveiligingssysteem werden geplaatst. Een inzittende moest na de controle achterblijven waarna het gezin voortreed. Er zijn meerdere pv’s opgesteld