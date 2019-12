Houthalen-Helchteren / Oudsbergen / Bree - De politie Carma organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een alcoholcontrole van 20 tot 2 uur. Ze stelden controleposten op in Bree, Oudsbergen en Houthalen-Helchteren en hielden 493 voertuigen tegen. Een van hen had te veel gedronken en blies positief. Vijf bestuurders droegen hun gordel niet. Een voertuig was niet verzekerd en twee voertuigen niet in orde met de technische keuring.