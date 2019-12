Houthalen-Helchteren - De politie stelde maandagvoormiddag een geval van dierenverwaarlozing vast aan een huis in de Kerklaan. Een Duitse herdershond leefde er in een veel te kleine kooi in zijn eigen uitwerpselen. Er was geen eten of drinkwater voorzien en het onverzorgde dier werd inbeslaggenomen. Het Genkse dierenasiel vangt de hond voorlopig op. De politie stelde een pv op en gaat de eigenaar nog verhoren. Dierenwelzijn is ingelicht.