Maasmechelen - Onbekenden probeerden vrijdag rond 19 uur een inbraak bij een juwelier op de Pauwengraaf in Eisden te plegen. Ze braken de achterdeur open, maar gingen niet binnen. Wellicht werden ze door het alarm afgeschrikt. Inbrekers doorzochten zondag een huis in de Esdoornstraat. Ze haalden de leefruimte overhoop, maar het is nog niet duidelijk of ze ook iets konden meenemen.