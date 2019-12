Brandstichting in amper zeven maand oud bedrijf in Hasselt

Regio

Er is in de nacht van zondag op maandag brand gesticht in het amper 7 maanden oude bedrijf VR Kade op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. “Op 8 plaatsen werden brandversnellers gevonden”, legt ...

Bekijk video