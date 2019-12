Vandalenstreken en oliespoor

Maaseik - Een tiental jongeren gooiden zaterdag rond 22.10 uur met volle bierflesjes tegen een raam van een bewoonster uit de J. Jordaenstraat in Maaseik. De politie stelt een onderzoek in. Aan de Kanaalstraat in Neeroeteren werd vrijdagnamiddag het glas van het bushokje vernield. De brandweer moest vrijdag rond 11 uur een kilometers lang oliespoor van de weg spuiten. Het spoor ging via de Ophovenstraat in Neeroeteren richting As en Oudsbergen. De tractorbestuurder kon aangetroffen worden en zal voor de kosten moeten opdraaien.