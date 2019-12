Vuurwerk zorgt voor schade

Dilsen-Stokkem - Bij de politie Maasland kregen ze zaterdag rond 23.30 uur meldingen binnen van jongeren die vuurwerk richting de huizen afschoten. Dat was onder meer het geval in de Watermolenstraat en Allemansweg. Een patrouille ging ter plaatse, maar ze konden niemand meer aantreffen. Een dag eerder was het ook al prijs op de Eekhoornlaan en in de Langstraat aan de sporthal van Dilsen. Op de eerste plaats was er zwarte rookschade aan de omheining van een huis en bij de sporthal drongen de vandalen via een achterdeur het gebouw binnen om vervolgens een zogenaamde vuurwerkfontein aan te steken. Deze beschadigde de vloer.