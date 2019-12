Hasselt - Onbekenden pleegden een inbraak in de Luchtvaartstraat in Hasselt. Ze konden een geldsom stelen. De feiten zijn zaterdag om 9.30 uur vastgesteld. Bij een inbraak in de Spalbeekstraat drongen de daders vrijdagavond een appartement binnen via het raam. Ze stalen geld en juwelen. Ook op de Hazelarenlaan werd in een flat ingebroken. Wederom forceerden de daders een braak en werd geld gestolen.