Inbraken bij handelaars

Diest - In Diest werd in twee handelszaken ingebroken. In de Koning Albertstraat werd een bewoner wakker van het lawaai. Toen hij een kijkje nam aan het raam merkte hij twee onbekenden op die de deur van een handelszaak probeerden open te breken. De Politie kon niemand meer aantreffen. In de Hasseltsestraat gingen inbrekers met geld en gsm-toestellen aan de haal. Zij hadden de voordeur van een winkel opengebroken om binnen te geraken. De bewoners van een huis in de Oudestraat werden afgelopen weekend opgeschrikt door lawaai. Ze stelden vast dat het slaapkamerraam op het gelijkvloers werd opengebroken. De woning werd niet betreden.