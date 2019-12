Hasselt - Twee voertuigen waren zondag om 16.45 uur betrokken bij een kop-staartaanrijding op de Genkersteenweg in Hasselt. Marie-Julie C. (1) uit Hasselt, Ann V. en Lars H. waren gewond. Ook zaterdag gebeurde op de Genkersteenweg een ongeval. Twee voertuigen botsten om 20.30 uur en Jonas S. (28) uit Sint-Truiden moest ter plaatse verzorgd worden. Bromfietsster Liesbeth B. (47) uit Hasselt raakte zondag om 10.30 uur gewond bij een aanrijding met een auto in de Albertkanaalstraat.