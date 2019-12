Leopoldsburg - Een bromfietsster viel donderdag rond 13 uur tegen een geparkeerde wagen in de Stationsstraat in Leopoldsburg. Het meisje (17) uit Lommel reed op het fietspad toen ze moest remmen voor een auto die een inrit wilde opdraaien. De tiener was lichtgewond. Een ziekenwagen kwam ter plaatse voor verzorging.