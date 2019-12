Voeren - De politie voerde woensdag snelheidscontroles uit op verschillende plaatsen in de Voerstreek. Van de 1.072 voertuigen reden er 44 (4,1%) te snel. De zwaarste inbreuken stelden ze vast aan het Roodbos in Sint-Martens-Voeren en op de E25 in Moelingen. Op de eerste locatie, waar 70 km/uur de limiet is, flitsten ze iemand aan 102 km/uur. Op de snelweg was er dan weer eentje die geen 120 km/uur zoals toegelaten maar 153 reed.