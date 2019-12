Houthalen-Helchteren - Aan een woning op de Molenweg in Houthalen vatte woensdag in de vroege ochtend een bestelwagen vuur. Het was de eigenaar die ’s morgens merkte dat de bestuurderscabine helemaal uitgebrand was. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse en voerde een sporenonderzoek uit. Mogelijk gaat het om opzettelijke brandstichting. Politie Carma voert het verdere onderzoek.