Kinrooi / Oudsbergen / Bocholt - In de politiezone Carma werden dinsdag maar liefst drie wagens gestolen.

Zo stalen onbekenden een Mazda die op een parking in de Dorpsstraat in Bocholt geparkeerd stond. Dezelfde avond verdween een Peugeot die op een parking aan de Weg naar Gruitrode in Oudsbergen stond. De daaropvolgende nacht was het prijs in Kinrooi. Daar maakten dieven eveneens een geparkeerde auto buit.