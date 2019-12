Tien fietsers niet in orde

Lanaken / Maasmechelen - De politie hield woensdag tussen 7.30 en 14.30 uur een controle op de Koning Albertlaan en Rijksweg in Maasmechelen en de in de Bessemerstraat in Lanaken. Tien van de 48 fietsers kregen een pv omdat de verlichting niet werkte of het aan reflectoren ontbrak. Een bestuurder werd beboet omdat hij meer personen in de wagen had zitten dan er zitplaatsen waren en twee anderen kregen een pv omdat de kinderen niet goed vastgemaakt werden met de gordel en het vereiste kinderzitje ontbrak. De gecontroleerde bromfietsen waren in orde. In het kader van de BOB-campagne werden ook 473 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Een bestuurder had gedronken en moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven. Tot slot was er een bestuurder die een pv kreeg voor gsm’en achter het stuur.