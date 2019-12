Zonhoven - De politie registreerde tussen dinsdagavond en woensdagochtend drie inbraken in Zonhoven. In de Rozenstraat werd gepoogd een huis binnen te geraken, maar de daders slaagden daar niet in. Dat was wel het geval in de Ossendriesstraat en Merelstraat. Er werden laptops, juwelen, een tablet-pc en gsm gestolen.