Genk - De politie Carma controleerde dinsdag tusen 7.30 en 8.15 uur de fietsers in de Reinpadstraat in Genk. Van de 33 fietsen waren er acht niet in orde. In de A. Galopinstraat werd van 10.30 tot 12.45 uur dan weer gecontroleerd op het dragen van de gordel. 85 voertuigen passeerden de controlepost. Zeven inzittenden droegen hem niet. Twee bestuurders waren evenmin in orde met de autokeuring.