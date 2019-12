Zonhoven - De brandweer moest zondag rond 9.30 uur naar de Stenenkruisweg in Zonhoven. Daar was de transformator van café Eikenhof beginnen smeulen. Er was sprake van rookontwikkeling, maar de brandweer kon erger voorkomen. Niemand raakte gewond en de stroom die uitviel was later op de dag terug.