Inbraken gemeld

Hasselt - Dieven stalen elektrisch materiaal bij een inbraak in de Koning Albertstraat in Hasselt. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Inbrekers doorzochten een huis in de Theresiastraat. Ze drongen via een raam binnen. De buit is niet bekend. De melding dateert van vrijdag 23 uur. In dezelfde straat werd eveneens om 23 uur een tweede inbraak vastgesteld. Ook hier is de buit nog niet bekend. Dat is wel het geval bij de derde inbraak even verderop. Dei werd om 21.45 uur vastgesteld en hier verdween een geldsom. De politie kreeg vrijdag om 20.30 uur een melding van een inbraak via een venster in de Pelgrimstraat. Op het eerste zicht lijkt er geen buit te zijn.