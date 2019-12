Zelfde GAS-boetes in alle gemeenten van politiezone CARMA

Regio

Wie een papiertje op straat gooit, of te veel nachtlawaai maakt krijgt daarvoor vanaf 1 januari in Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Bree en Kinrooi dezelfde straf.

