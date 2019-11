Hasselt - De brandweer kreeg donderdag een oproep van ongeruste voorbijgangers die in de Rechtestraat in Hasselt een man in zijn geparkeerde auto zagen zitten. De mensen hadden hem daar ’s ochends al in zien zitten en toen hij om 13.30 uur nog steeds in dezelfde positie lag sloegen ze alarm. De brandweer kwam ter plaatse en tikte op het raam waarna de bestuurder wakker schrok. Hij bleek gewoon te slapen in zijn wagen.