Pelt - De brandweer is dinsdagmiddag moeten uitrukken naar een appartement in de Sellekaertsstraat in overpelt waar een brandje was ontstaan in vuilbak. De bewoonster had het vuur al zelf weten te blussen met een poederblusser. De brandweer moest enkel de ruimte verluchten. Er is geen brandschade aan het appartement.