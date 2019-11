Heusden-Zolder - In de wijk Lindeman brak donderdag rond 23 uur een brand uit in een huis in de Kastanjestraat. De bewoners verwittigden de hulpdiensten en zij kregen het vuur snel onder controle. het gezin met kinderen bleef ongedeerd. Na het ventileren van de woning keerde de brandweer terug naar de kazerne. Het huis is nog bewoonbaar.