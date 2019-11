Geflitst omdat ze eten niet koud wil laten worden

Diest - Bij een controle in de Klappijstraat en de Webbekomstraat zijn donderdag tussen 20 en 23 uur 41 hardrijders betrapt. In de Klappijstraat reed een 19-jarige vrouw 90 km/uur in de zone 50. Als excuus haalde ze aan dat ze de maaltijd die ze moest gaan afleveren warm wou houden. Drie bestuurders bliezen positief en moesten hun auto enkele uren aan de kant laten staan. Een 56-jarige man uit Hasselt is vrijdag rond 2 uur op de Halensebaan in Diest betrapt op dronken sturen. Zijn rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.