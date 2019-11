Bilzen - De politie organiseerde vrijdag tussen 1 en 3 uur een controle in de Tombestraat en Tongersestraat in Bilzen. Iedereen die met zijn wagen passeerde werd aan een presample test ademtest onderworpen. Daarbij legden in totaal drie mensen een positieve ademtest af en was er op de koop toe iemand die een van de betrapte automobilisten kwam ophalen en vervolgens zelf positief blies. Bij negen anderen was de test negatief.