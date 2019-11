Lummenaar verliest rijbewijs na ongeval in Linter

Lummen - Op de Grote Steenweg in Neerlinter raakten maandagavond rond 20.30 uur een auto en een bestelwagen in een zware aanrijding betrokken. Bij de klap belandde een bestelwagen op zijn kant. Er vielen vier gewonden: een 39-jarige man uit Lummen en zijn passagier en een 37-jarige bestuurder uit Tienen en zijn passagier. Zij zijn naar het ziekenhuis in Tienen overgebracht. De dertiger uit Lummen legde een positieve ademtest af. In opdracht van het parket van Leuven is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.