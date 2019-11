Automobilist naar cel na match van Genk

Genk - De politie arresteerde zondag op de Duinenlaan in Genk een automobilist (44) die na de voetbalwedstrijd in de Luminus Arena weigerde voor de gemachtigde toezichters te stoppen. Hij was onder invloed van verdovende middelen, droeg geen gordel en wilde de documenten niet afgeven. De Genkenaar werd bestuurlijk aangehouden, kreeg een pv voor de gemaakte overtredingen en moest zijn rijbewijs voor twee weken inleveren. De veertiger bracht eveneens enkele uren in de cel door. Toen de politie hem na zijn vrijlating weer achter het stuur van de auto zagen zitten lieten ze het voertuig takelen en volgde een bijkomend pv.