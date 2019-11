Houthalen-Helchteren - Een fietser en zijn twee kinderen raakten vrijdag rond 15.30 uur gewond bij een ongeval op de Kazernelaan in Helchteren. Het ging om een botsing tussen een fietser met zijn kinderen en auto. Om 15.40 uur gebeurde vervolgens nog een tweede ongeval in dezelfde straat. Twee wagens botsten, een vrouw (59) uit Heusden-Zolder was gewond.