Hasselt - Zowel op de Luikersteenweg als in de Veldstraat kwamen vrijdagvoormiddag een fietser en automobilist met elkaar in aanrijding. Het eerste ongeval gebeurde om 8.30 uur en Kieran H. (15) uit Hasselt was lichtgewond. Het andere ongeval was om 11.40 uur. De ambulanciers kwamen ter plaatse om Hasselaar Valerius S. (75) te verzorgen.