Bree - Een automobilist en fietser botsten vrijdag om 12.10 uur in de Toleikstraat in Bree. De fietser (50) uit Bree was gewond. Op de Maaseikerbaan in Opitter ging vrijdag om 15.30 uur een bestuurder met zijn quad over de kop. De man (58) uit Maaseik liep verwondingen op.