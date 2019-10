Lanaken - De politie kreeg maandag twee meldingen van inbraken binnen. In een huis op de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt werd via het venster ingebroken. Uit een kast werden miniatuurwagentjes ontvreemd. Onbekenden drongen ook een caravan op een camping aan de Lepelvormweg binnen. Daar is de buit onbekend.