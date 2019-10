Bilzen / Riemst - De poltie controleerde voorbije weekend op snelheid in Bilzen in de Wagenstraat, Tipstraat, Heesveld, Rode Kruislaan en Spurkerweg en in Riemst op de Elderenweg. In totaal werden 254 bestuurders geflitst. De snelste van allemaal was een laagvlieger op Heesveld. De automobilist reed 107 km/uur terwijl de limiet 50 per uur is.