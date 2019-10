Heusden-Zolder / Diepenbeek - Onbekenden drongen woensdagochtend een huis binnen in de Broekstraat in Diepenbeek. Of de inbrekers ook iets buit konden maken is nog niet duidelijk. Een dag eerder werd om 16.15 uur geprobeerd in te breken in een huis in de Elshouterbosstraat. De daders geraakten niet binnen.