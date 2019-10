Wie nam beslissing over alcoholverbod in Houthalen? Oppositie eist onderzoek

Regio

In Houthalen-Helchteren is de crisis in de coalitie tussen sp.a-Groen-Plus, CD&V en N-VA afgewend na een akkoord over het schenken van alcohol en het serveren van halal maaltijden in het dienstenc...

Lees verder