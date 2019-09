Laagvlieger haalt 200 km/uur tussen Lummen en Sint-Truiden

Hasselt / Zonhoven / Lummen - De politie LRH controleerde van zaterdag op zondag op snelheid in Hasselt, Lummen en Zonhoven. Ze stelden in totaal twintig pv’s op en drie automobilisten speelden hun rijbewijs kwijt. Een bestuurder haalde op het traject Lummen-Sint-Truiden snelheden tot 200 kilometer per uur. In het centrum van Zonhoven betrapte de politie een straatracer die onder invloed was van drugs. Een derde bestuurder had enkel een voorlopig rijbewijs en mocht op het moment van de controle niet rijden. Hij legde eveneens een positieve ademtest af.