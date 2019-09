Maaseik - Een man (34) uit Genk werd zondag om 17.20 uur beboet voor wildplassen naast de Maastrichtersteenweg in Maaseik. De dertiger stond in de berm en plaste richting de voorbijrijdende mensen op Siemkensheuvel. Zijn vriendin had er alle plezier in, maar omdat zij op het fietspad geparkeerd stond kreeg ze hiervoor een onmiddellijke inning.