Bromfietser wil vluchten na ongeval, maar is er te ernstig aan toe

Dilsen-Stokkem - Bromfietser W.B. (26) uit Kinrooi werd maandag om 7.50 uur door C.D. (49) aangereden. De automobiliste reed op de Rijksweg toen ze het terrein van een garage wilde opdraaien. Door de geparkeerde wagens naast de Rijksweg zag ze de twintiger niet aankomen en er volgde een botsing. De bromfietser kwam ten val, maar probeerde weg te vluchten. Hij bleek echter te zwaargewond. Dat hij wilde ontkomen had wellicht te maken met het feit dat de bromfiets opgevoerd was, geen kenteken had en niet verzekerd bleek.