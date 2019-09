Diest / Alken - Een wielertoerist uit Alken is maandag rond 11 uur ten val gekomen op een verkeersdrempel op het Grasbos in Molenstede. De man is in zorgwekkende toestand naar het UZ Gasthuisberg in Leuven gebracht. Het parket heeft een verkeersdeskundige opdracht gegeven te onderzoeken hoe de man, die in levensgevaar verkeert , ten val kwam.