Bree - Een automobilist en fietsster (75) uit Bree botsten woensdag om 16.40 uur in de Barrierstraat in Gerdingen. De zeventiger liep hierbij verwondingen op. Donderdag om 13.30 uur kwamen op de Nieuwstadpoort in Bree een motorfietser en wagen met elkaar in aanrijding. Een man (48) uit Bree was gewond.